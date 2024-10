Gau Silva: cantora faz apresentação gratuita no projeto Arte na Rua - Divulgação

Gau Silva: cantora faz apresentação gratuita no projeto Arte na RuaDivulgação

Publicado 03/10/2024 07:04

Niterói - O projeto Arte na Rua abre o mês de outubro com muita música, grafite e capoeira.



Na quinta-feira, o projeto chega na Praça dos Lusitanos, na Ilha da Conceição, às 14h, com o Coletivo Experimentalismo Brabo, apresentando um espetáculo que une elementos tradicionais do circo com expressões culturais locais das periferias do Estado do Rio de Janeiro, como a dança do Passinho. Em São Domingos, na Rua José Bonifácio, às 16h, o artista Caio Paçoca apresenta a arte do graffiti em diversos estilos.

No dia 4 de outubro (sexta-feira), o Arte na Rua desembarca no Centro. Às 11h, no Parque das Águas, o cantor e compositor Valber Dan apresenta músicas de "Dança da Felicidade", seu primeiro álbum de canções autorais, acompanhado do seu violão. Já na Rua Pedro Augusto Nolasco, às 16h, Pablo Francisco apresenta grandes sucessos do samba.

No sábado, os bairros do Centro, Maravista e Fonseca recebem o projeto. O Horto de Itaipu recebe atividades para a criançada, às 10h, com a Contação de Histórias “Não Me Toca, Seu Boboca!”, com Raquel Vivas, e às 11h, com a peça infantil Recontando Chapeuzinho Vermelho. A sambista Gau Silva se apresenta na Feira de Produtores do Palácio, na Rua Onze de Agosto, às 15h, com os maiores sucessos das rodas de samba da cidade. No Fonseca, às 16h, na Rua Desembargador Lima Castro, o grupo Capoeira na Comunidade se apresenta e conta a história dessa expressão cultural, do maculelê e do samba de roda.

Confira a programação completa:



Atração: Coletivo Experimentalismo Brabo (Atividade Circense)

Local: Praça dos Luzitanos (em frente ao Clube Luzitano)

Endereço: R. Eurlando Vargas, 25 - Ilha da Conceição, Niterói - RJ, 24050-180

Data: 03/10

Horário: 14h



Atração: Caio Paçoca (intervenção de Artes Plásticas)

Local: Praça Leoni Ramos

Endereço: R. José Bonifácio, 1 - São Domingos, Niterói - RJ, 24210-230

Data: 03/10

Horário: 16h



Atração: Pablo Francisco

Local: Centro, próximo ao Morro do Estado

Endereço: Rua Pedro Augusto Nolasco, Centro, Niterói - RJ, 24210-010

Data: 04/10

Horário: 16h



Atração: Valber Dan

Local: Praça das Águas

Endereço: Av. Ernani do Amaral Peixoto, Centro, Niterói - RJ, 24020-210

Data: 04/10

Horário: 11h



Atração: Contação de Histórias “Não Me Toca, Seu Boboca!”, com Raquel Vivas

Local: Horto de Itaipu

Endereço: R. Dr. Pálvaro da Silva - Maravista, Niterói - RJ Cep: 24342-030

Data: 05/10

Horário: 10h



Atração: Recontando Chapeuzinho Vermelho

Local: Horto de Itaipu

Endereço: R. Dr. Pálvaro da Silva - Maravista, Niterói - RJ Cep: 24342-030

Data: 05/10

Horário: 11h



Atração: Gau Silva

Local: Feira de Produtores do Palácio

Endereço: Rua Onze de Agosto, ao lado da Faculdade de Direito

Data: 05/10

Horário: 15h



Atração: Capoeira na Comunidade

Local: Fonseca

Endereço: Rua Desembargador Lima Castro, S/n . Eucalipto - Fonseca

Data: 05/10

Horário: 16h