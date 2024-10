Premiação: Hospital Estadual Azevedo Lima ganhou o certificado que avalia a alta excelência nos serviços prestados - Divulgação

Publicado 04/10/2024 10:59

Niterói - O Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, recebeu a certificação UTI Top Performer 2024, sendo o único hospital público em Niterói a ganhar o título. O setor agraciado pelo prêmio, concedido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib), foi a Unidade de Pós-Operatório (UPO).

Para ganhar o certificado é avaliada a alta excelência nos serviços prestados, de acordo com as Matrizes de Eficiência geradas pelo sistema da empresa Epimed Solution. A instituição, junto com o Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (IBSP), avaliou a performance de 2023.

A certificação foi entregue à direção do Heal na última segunda-feira (30/09) e o diretor-geral do Heal, Dr. Marcus Vinícius Dias, comentou sobre o trabalho intenso do setor e dedicação dos funcionários.

“Esse prêmio nos enche de orgulho e só ratifica aquilo que vemos no dia a dia do hospital: uma assistência de alta qualidade. Gostaria de parabenizar a toda equipe envolvida, nas figuras do nosso diretor técnico Dr. Dilson Pereira, do coordenador do CTI Dr. Rogério Silveira e do gerente médico Dr. Ricardo Cantarino por mais essa premiação”, parabenizou.

A UPO da unidade de saúde recebe média de 138 pacientes/mês. Na mesma semana o Heal também recebeu a certificação da Amib sobre a Gestão de Indicadores de Qualidade e Desempenho para a UPO, CTI A e B.