Rodrigo Neves e Isabel Swan: eleição de Niterói deve ser decidida em primeiro turnoDivulgação

Publicado 04/10/2024 10:43

Niterói - O candidato Rodrigo Neves, que lidera todas as pesquisas de intenção de votos para prefeito de Niterói, deu uma demonstração de unidade política e força eleitoral na noite dessa quinta-feira (03), numa caminhada que reuniu mais de 10 mil pessoas na Avenida Amaral Peixoto, no Centro da cidade.

O encontro histórico de Rodrigo e Isabel Swan marcou o encerramento dos comícios eleitorais do 1º turno e juntou nomes importantes da política, como o niteroiense Marcelo Freixo, o deputado federal Eduardo Bandeira de Mello (PSB), o ex-deputado estadual Comte Bittencourt, Presidente Nacional do Cidadania, a ex-candidata pelo Novo Juliana Benício, o ex-deputado Felipe Peixoto, a deputada Martha Rocha, os deputados niteroienses Vítor Júnior e Verônica Lima, além de candidatos a vereador e muitas lideranças de movimentos sociais, empresários, de mulheres, negros, estudantes e trabalhadores.

Rodrigo Neves agradeceu a todos pelo empenho e pediu a união para proteger Niterói e barrar o extremismo na cidade.

“Tá lindo! Vai ser a vitória da democracia e dos niteroienses. Niterói vai dizer não à intolerância, ao despreparo e ao desprezo pela cidade. Meu adversário é deputado federal e podia apresentar R$ 100 milhões em emendas, mas nesses seis anos, enviou menos de 2% para a cidade que ele quer governar. Preferiu botar dinheiro em outros locais. Enquanto a gente cuidava da população, construía o maior número de creches e escolas da história da cidade, fazia a maior obra viária de Niterói, que foi o túnel Charitas-Cafubá; abria hospital; comprava vacina na pandemia, e fazia a Moeda Social Arariboia, nosso adversário estava em Brasília votando contra a tarifa social de água para os consumidores pobres, contra tirar a posse de arma de homens que ameaçavam mulheres e a favor de desmatar a Mata Atlântica”, disse.

O trabalhista também falou sobre a importância de o eleitor de outras candidaturas democráticas não desperdiçarem o voto, dando chance a um 2º turno com um extremista.

A candidata a vice, Isabel Swan, ressaltou a importância do voto em Rodrigo Neves para não dar espaço para extremista.

“Tenho muita honra em poder ser a primeira mulher Vice Prefeita de nossa cidade. Me preparei para isso e só aceitei essa missão pelo convite de Rodrigo, que foi o melhor Prefeito da história de Niterói, concluindo o mandato com mais de 80% de aprovação popular. Não podemos dar espaço para um extremista, que apoia agressores de mulheres, que vota contra o meio ambiente e nunca fez nada por Niterói. Com todo respeito a deputada Talíria, o momento não é de marcar posição, mas de barrar a extrema direita e proteger Niterói com a certeza que nossa cidade vai avançar comigo e com Rodrigo na gestão da Prefeitura” destacou Swan.

Marcelo Freixo reforçou o apelo pela união dos progressistas ainda no 1º turno.

“Parabéns por essa que foi uma das maiores manifestações da história de Niterói. Parabéns, Rodrigo, a gente está em unidade, em nome da democracia. Não podemos dar margem à barbárie, ao fascismo. A população de Niterói vai votar com sabedoria. Domingo é 12”, afirmou Freixo.

No encerramento da manifestação, Rodrigo Neves reafirmou que pretende fazer um governo ainda melhor para transformar Niterói na melhor cidade para viver e ser feliz do Brasil.

“Não vamos descansar até domingo. Vamos conquistar os indecisos e convencer os eleitores da Talíria a seguir conosco e decidir a eleição no primeiro turno. E a partir de janeiro, vamos iniciar o melhor governo da história de Niterói”, ressaltou.