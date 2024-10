Niterói: vacinação é ampliada - Reprodução

Niterói: vacinação é ampliadaReprodução

Publicado 04/10/2024 11:15

Niterói - A Prefeitura ampliou a vacinação contra a variante XBB da Covid-19 para pessoas com 12 anos de idade ou mais. A medida vale até o dia 15 de outubro. Para receber a nova dose atualizada, é necessário que os cidadãos tenham completado o ciclo vacinal com a última dose da vacina contra a Covid-19 há mais de três meses.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o imunizante disponível é o mais atualizado em uso no mundo, demonstrando eficácia significativa na prevenção de formas graves da doença e na redução de óbitos causados pelas variantes em circulação. Além disso, a vacina oferece proteção contra novas cepas, diminuindo as chances de internação.

As vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde de Niterói, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com entrada permitida até às 16h30. A Prefeitura reforça a importância da vacinação como uma medida fundamental para proteger a saúde da população e controlar a disseminação da Covid-19.

Para realizar o agendamento da vacina, basta baixar o aplicativo Colab, que está disponível gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS), e realizar o passo a passo de cadastro. O aplicativo também oferece a opção de remarcar a data e horário da vacinação, caso a pessoa não consiga comparecer no dia agendado.



Locais da vacinação:



Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional do Fonseca Dr Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional do Largo da Batalha – Rua Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha.

Policlínica Regional da Engenhoca – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Policlínica Regional do Barreto Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.



Unidades Básicas da Engenhoca, Morro do Estado, Centro e Santa Bárbara



Unidades do Programa Médico de Família da Colônia, Grota I, Grota II, Ilha da Conceição, Ititioca, Leopoldina, Ponta D’areia, Teixeira de Freitas, Jurujuba, Várzea das Moças, Alarico, Atalaia, Badu, Bernardino, Cafubá I, Cafubá II, Cafubá III, Cantagalo, Caramujo, Coronel Leôncio, Engenho do Mato, Jacaré, Jonathas Botelho, Maceió, Maravista, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Boa Vista, Palácio, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viçoso Jardim, Viradouro, Vital Brazil, Zilda Arns e Holofote.

Mercado Municipal, de segunda-feira a sábado, das 10h às 19h. Plaza Shopping, de segunda a sábado, das 10h às 19h, e aos domingos das 12h às 18h.