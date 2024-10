Luauzinho: de graça, na Praia de Icaraí, música mexicana - Divulgação

Publicado 04/10/2024 11:09

Niterói - A banda carioca de música latino mexicana, ‘Mariachis RJ’, é a atração do primeiro Luauzinho de outubro, que acontece nesse sábado, dia 05, às 16h, na Praia de Icaraí.

A banda existe a 10 anos, com influências de grandes nomes como Mariachi Vargas, Luis Miguel, Buenas Vista, Celia Cruz, Ricky Martin. Em novembro do ano 2023 no Museu da República no evento do dia dos mortos, conquistaram o coração de mais de 10.000 pessoas com uma fantástica apresentação para toda a família, e em dezembro do mesmo ano, foram a banda de Mariachis convidada para se apresentar no show da lendária banda RBD da novela mexicana Rebelde no estádio Nilton Santos (Engenhão) diante a mais de 60.000 pessoas.

No ano de 2024 lançaram o primeiro single autoral, disponível em todas as plataformas digitais (Mariachis RJ - Fuiste) com o clip oficial no canal de YouTube da banda.

SERVIÇO

Evento: Show Mariachis RJ | Luauzinho

Data: 05 de outubro

Horário: 16h - Grátis

Local: Praia de Icaraí (na altura da rua Miguel de Frias)