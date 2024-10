Niterói: esquema especial de transito para as Eleições 2024 no domingo - Reprodução

Publicado 04/10/2024 17:47

Niterói – A Prefeitura preparou uma operação especial, envolvendo vários órgãos, para garantir a segurança e a tranquilidade dos eleitores que precisarem se deslocar pela cidade neste domingo (06), data do primeiro turno das eleições. O plano inclui transporte gratuito nos ônibus municipais, aumento do número de agentes de trânsito nas ruas e um plano especial de limpeza elaborado pela Clin.



Haverá gratuidade nos ônibus da cidade nos dias de eleição, em 6 de outubro, e, em caso de segundo turno, no dia 27 de outubro. A medida, já adotada por Niterói nas eleições de 2022, está prevista na lei municipal número 3.738, de 26 de outubro de 2022, que estabelece o acesso gratuito ao transporte coletivo de ônibus do município nos dias de eleições oficiais.



A Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade determinou que os consórcios que operam os ônibus em Niterói trabalhem com a frota máxima no domingo.



Trânsito

Trinta operadores de trânsito da Nittrans estarão em todas as regiões da cidade, especialmente em locais de grande concentração de pedestres e veículos, para garantir a segurança viária de todos e orientar a fluidez do trânsito. Dez viaturas e dois reboques serão utilizados na operação.



No domingo, excepcionalmente, a orla da Boa Viagem não será interditada para lazer, mantendo-se aberta ao tráfego de veículos, a fim de garantir a mobilidade urbana dos eleitores em seus deslocamentos aos locais de votação.



Por solicitação da 199ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, haverá interdição total do fluxo de veículos na Rua Visconde de Sepetiba, no trecho entre a Rua Coronel Gomes Machado e a Avenida Ernani do Amaral Peixoto, e na Rua Coronel Gomes Machado, entre a Rua Visconde de Sepetiba e a Rua Professor Valdemir Alves Machado, até às 21h do domingo.



Além disso, haverá interdição total do fluxo de veículos na Alameda Sub Avelino, entre a Avenida Jansem de Melo e a Rua Presidente Castelo Branco, no Centro, região da 144ª Zona Eleitoral, também até às 21h deste domingo.



Limpeza

A Companhia Municipal de Limpeza de Niterói (Clin) anunciou um plano especial que incluirá um aumento no número de garis na cidade, que atuarão em dois turnos ao longo do dia.



No turno da manhã, a partir das 7h, uma equipe de garis de todos os distritos estará mobilizada, apoiada por cinco caminhões basculantes e dois caminhões compactadores.



A partir das 16h, mais de 300 garis estarão em ação, com foco nos pontos próximos aos locais de votação. Para essa etapa, a Clin contará com um maquinário robusto, incluindo oito caminhões satélites, 24 caminhões basculantes, nove compactadores e duas varredeiras.



A Clin espera que todo o resíduo gerado durante o dia das eleições seja removido até o final do domingo, garantindo uma Niterói limpa e organizada.