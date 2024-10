Niterói: vereadores eleitos e campanha para prefeitura vai para segundo turno - Reprodução

Publicado 06/10/2024 20:17

Niterói – A cidade de Niterói, que esperava mudanças no cenário legislativo, não tem muito o que comemorar. A não ser pelos eleitores que buscaram reeleger vereadores ou votar em nomes tradicionais da política.

Com 16.369 votos, foi reeleito Douglas Gomes (PL), o que demonstra uma tendência política reprimida na cidade – e acompanha a votação surpreendente para prefeito de Carlos Jordy (PL), cujos eleitores costumam ficar na encolha e não declarar o voto para pesquisa, como era estratégia de costume do seu mentor, Bolsonaro.

Na contramão desta linha política foi reeleito o vereador Professor Tulio (Psol), com 6.789 votos. Já Daniel Marques (PL), teve 6.750 votos, enquanto Binho Guimarães (PDT) teve 5.884 votos. Cal (União) foi reeleito com 5.861 votos e 5.546 votos foram para Andrigo (PDT), além de 5.488 votos para Anderson Pipico (PT).

Renato Cariello (PDT) foi eleito com 5.444 votos, enquanto Benny Briolly (Psol) teve 4.801 votos. Do CID, com 4.682 votos, foi eleito Rodrigo Farah, enquanto 4.612 votos reelegeram Gallo (CID) e 4.516 votos foram para Leandro Portugal (MDB).

Allan Lyra (PL) teve 4.413 votos, 4.395 votos reelegeram Leonardo Giordano (PcdoB), 4.258 votos elegeram Gabriel Velasco (PSD), Sylvio (PT) teve 4.045, enquanto 3.965 votos elegeram Paulo Eduardo Gomes (Psol).

3.910 votos colocaram Zaf (União) no legislativo, enquanto 3.844 votos deram vitória ao Dr Emanuel Rocha (União). 3.828 votos deram o cargo ao Beto Da Pipa (MDB) e 3.478 votos elegeram Wilson Andrade (União). 3.503 votos elegeram Fernanda Louback (PL) e 3.498 votos deram o cargo a Fabiano Gonçalves (REP). Eleito com 3.400 votos, Romerio Duarte (CID) foi seguido por 3.360 votos de Raphael Costa (PDT), 3.352 votos de Maninho (União) e 3.241 votos para Renata Lira (Psol), além de 3.178 votos para Eduardo Paiva (PL).