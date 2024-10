DEL 2024: evento reafirmou o compromisso com a educação integral - Divulgação

DEL 2024: evento reafirmou o compromisso com a educação integralDivulgação

Publicado 07/10/2024 15:32

Niterói - Foi realizada recentemente no Colégio Designo a 'Designo Expo Lab' (DEL), uma feira de tecnologia com o tema Meio Ambiente e a reflexão sobre a Criação de Deus. O evento reuniu a comunidade escolar em torno de projetos que buscavam aliar tecnologia e sustentabilidade, sempre com a perspectiva cristã de cuidado com o mundo criado por Deus.

O projeto contou com a participação ativa dos alunos, que apresentaram soluções tecnológicas criativas para a preservação ambiental. Projetos de captação de energia limpa, robótica aplicada à sustentabilidade e tecnologias de reciclagem foram destaque. Cada iniciativa refletia o compromisso com a preservação da Criação divina.

A Feira DEL ofereceu ainda uma série de atividades complementares, como um planetário móvel, que encantou o público ao explorar a beleza e a grandiosidade do universo, conectando ciência e espiritualidade. Paralelamente, uma feira gastronômica trouxe sabores e práticas sustentáveis, proporcionando um ambiente acolhedor e interativo para todos os participantes.

Além dos estandes e atividades interativas, palestras reforçaram a importância de aliar fé e ciência na busca por soluções tecnológicas que respeitem o meio ambiente. A DEL 2024 destacou a responsabilidade cristã em cuidar da Criação de Deus, promovendo a formação de cidadãos éticos, conscientes e comprometidos com um futuro sustentável.

O evento reafirmou o compromisso do Colégio Designo com a educação integral, preparando os alunos para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo com inovação, responsabilidade ambiental e princípios cristãos.