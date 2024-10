André Bento: Presidente da Neltur fala sobre o Seminário de Carnaval - Reprodução

Publicado 07/10/2024 15:41

Niterói - A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) começou nesta segunda-feria (7) e vai até o dia 10

de outubro, no Centro de Atendimento ao Turista do Caminho Niemeyer, o Seminário de Harmonia e Carnaval de Niterói.

O seminário será realizado em 3 (três) módulos e é aberto a todas as agremiações do município. O Centro de Atendimento ao Turista do Caminho Niemeyer fica na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, S/N, centro de Niterói



O módulo I contempla Música, Harmonia, Bateria e Samba enredo.

O módulo II aborda Dançar, Mestre Sala e Porta Bandeira, Comissão de Frente e Evolução.

O módulo III contempla Artes, Alegorias e Adereços e Fantasia.



Já no dia 10 de outubro, a participação é limitada apenas as agremiações que desfilam no Carnaval de Niterói. Neste dia será apresentado e aberto para votação o Regulamento do Carnaval de Niterói 2025.



O presidente da Neltur, André Bento, diz que os seminários fazem parte de ações da para o crescimento e organização do carnaval, com orientações jurídicas, técnicas e contábeis, na perspectiva de maior profissionalização das agremiações. " Neste sentido, o Carnaval de Niterói, se transforma cada vez mais num produto turístico que possa impactar o trade e atrair mais turistas e visitantes para assistir nosso desfile diferenciado, um carnaval de raiz e organizado na sua beleza", destaca Bento.