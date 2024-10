Rodrigo Neves: rumo ao segundo turno das eleições municipais, com o apoio do PSB - Divulgação

Publicado 08/10/2024 15:24

Niterói - Rodrigo Neves e Isabel Swan, que tiveram uma votação histórica no primeiro turno das eleições, receberam na manhã desta terça-feira (08.10) o importante apoio do PSB, que fez parte da chapa de Talíria Petrone. O presidente estadual do partido, Alessandro Molon, o deputado estadual Carlos Minc e a vereadora eleita pelo PSB no Rio, Tatiana Roque, caminharam ao lado de Rodrigo na tradicional Rua Paulo Gustavo, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói.

Molon e Minc têm fortes laços políticos com Niterói. O presidente do PSB recebeu quase 100 mil votos em Niterói quando disputou o senado, em 2022. Já o deputado Carlos Minc tem um longo histórico de luta ambiental na cidade. É dele a lei que criou o Parque Estadual da Serra da Tiririca. Rodrigo Neves destacou a importância do apoio.

“Estou recebendo aqui hoje um apoio muito especial. Vencemos em todas as regiões, mas é muito importante a gente trabalhar em união, com todos niteroienses e democratas, para defender Niterói, para fazer um governo ainda melhor do que fiz e fazer nossa cidade avançar. Não podemos correr riscos de retrocessos em Niterói com gente extremista, despreparada e sem nenhum compromisso com Niterói e nossa população”, afirmou Neves.

Alessandro Molon afirmou que estar ao lado de Rodrigo é um dever de todo democrata.

“A gente está muito feliz, Rodrigo, de estar ao teu lado, ao lado da Isabel, junto com o deputado Carlos Minc, a nossa vereadora, Tatiana Roque e toda a direção do PSB. Muito feliz de poder caminhar ao seu lado e garantir que Niterói siga avançando e defendendo a democracia. Niterói é uma cidade fantástica, referência e não pode abrir mão do teu preparo, da tua experiência e do teu compromisso com a cidade. Nada de andar para trás, não tenho dúvidas que vamos avançar mais com o Rodrigo e a Isabel na prefeitura. No dia 27 é 12!”, disse Molon.

O deputado Carlos Minc destacou a longa parceria com Niterói em defesa do meio Ambiente.

“Niterói, com Rodrigo Neves e Isabel, vai continuar sendo a capital da ecologia com responsabilidade social. Democracia sempre! Autoritarismo e negacionismo, jamais! Vamos junto com Rodrigo e Isabel. Agora é 12!”, afirmou Minc.