Livro de Raí Rocha: a obra fala sobre autoestima, relacionamentos e a maturidade necessária para o entendimento dos processos que passamos em diferentes fases da vida.Divulgação

Publicado 07/10/2024 16:01 | Atualizado 07/10/2024 16:01

Niterói - Já parou para pensar no que está do lado de fora e que pode te reconectar com as suas emoções? Temas sensíveis do cotidiano das mulheres fazem parte das temáticas do livro “Quando viajo para fora, eu recomeço por dentro”, do psicanalista Raí Rocha. O lançamento do livro está previsto para o dia 09 de novembro, em Niterói, com evento aberto ao público.

A obra fala sobre autoestima, relacionamentos e a maturidade necessária para o entendimento dos processos que passamos em diferentes fases da vida. Raí conta que este primeiro livro veio da importância de que as pessoas entendessem o que elas têm de valor. É sobre querer formular objetivos acessíveis, mesmo que em longo prazo, e sobre não estar mais no lugar de “deixar suas vidas fluírem como o rio”, ou ainda num lugar de comparações e de desistência de si mesma.

“Falar sobre isso faz com que algo muito pesado possa ser colocado para fora a partir do momento em que a pessoa se torna capaz de reconectar-se consigo mesma e trabalhar o autoconhecimento. Foi a minha observação no setting terapêutico através de falas femininas a partir de relacionamentos empurrados com a barriga e expectativas de relacionamentos saudáveis na era superficial dos aplicativos. O livro é um momento para esta mulher se reconectar com o valor dela e ocupar o lugar de protagonista de seu equilíbrio”, explicou Raí, que é especialista em análise do comportamento.

Segundo ele, a ideia de lançar o livro veio pelo incentivo de uma amiga, quando ainda era professor universitário. Raí também tinha a missão de auxiliar os alunos no trabalho do autoconhecimento e entendeu que seria esta a sua forma de ampliar o conhecimento interligando-o com práticas contadas no livro, que podem ser terapêuticas.

“O tempo faz bem, pois ele transforma conhecimento em sabedoria. Nas realizações do dia a dia, começamos a ver por outras lentes as questões que envolvem a vida, como por exemplo, maternidade, amor próprio e as relações que temos com a vida pessoal e profissional. O livro traz temas trabalhados em crônicas com algumas analogias que fazem o leitor se divertir, se autoanalisar e se emocionar a partir de uma leitura fluida e profunda”, contou. Estão previstos 1000 exemplares para a primeira edição e lançamento, pela Editora Edições Cândido de Niterói.