Quaquá e Rodrigo Neves: união para vencer o extremista no segundo turnoDivulgação

Publicado 08/10/2024 07:53

Niterói - Quaquá afirmou que não poderia se omitir diante das forças que disputam o segundo turno na cidade de Niterói. De um lado, o candidato do PDT. De outro, um dos principais representantes do bolsonarismo no estado.

“Não poderia ter outra atitude. Não vamos deixar Niterói cair nas mãos da extrema direita. Não temos dúvidas de que nosso voto e nossa campanha serão para o Rodrigo. Ficou claro que Jordy vai perder. Todos os democratas e progressistas agora devem estar ao lado dele”, afirmou.

O candidato a prefeito em Niterói, Rodrigo Neves, que obteve 136 mil votos (48,6%), a maior votação de todas as eleições que disputou, agradeceu o apoio do prefeito eleito de Maricá, Washington Quaquá, e ressaltou a importância da união das forças democráticas para proteger Niterói de uma figura abjeta, extremista e despreparada.

“O Quaquá é um importante quadro político de nosso Estado, prefeito eleito com expressiva votação em Maricá, e não tenho dúvida que com o apoio dele, de todas lideranças progressistas, e especialmente dos niteroienses, vamos batalhar 24h por dia e vencer as eleições”, ressaltou Rodrigo.