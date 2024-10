Rhamon dos Santos: planejamento financeiro para alunos do Aprendiz Musical - Divulgação

Publicado 08/10/2024 08:08

Niterói - A Casa Aprendiz Musical Aníbal Bragança, no Fonseca, segue com programações e ações para o desenvolvimento dos seus alunos. Por isso mesmo, o educador financeiro Rhamon dos Santos fará duas palestras – uma na quarta-feira (09), e outra na quinta (10) – na qual dará dicas e orientações sobre planejamento financeiro. O objetivo é capacitar todos a gerenciar suas finanças pessoais e profissionais de forma eficaz.

As palestras acontecerão dentro do horário normal das aulas do Decola. No dia 09, às 13h30, na Sala Multiuso, e no dia 10, às 17h, no auditório da Casa Aprendiz.



O que é planejamento financeiro pessoal?



Planejamento financeiro pessoal é basicamente organizar suas finanças para alcançar objetivos financeiros específicos, como economizar para a aposentadoria, comprar uma casa ou pagar dívidas. Manter o equilíbrio entre o que se ganha e o que se gasta permite que você tenha mais controle sobre seu dinheiro, evite dívidas desnecessárias e possa investir.



Ao criar um plano financeiro pessoal, é possível estabelecer metas claras, monitorar seus gastos e receitas, criar orçamentos e ajustar suas finanças para atingir seus objetivos de longo prazo. Isso proporciona maior tranquilidade e segurança financeira, além de dar segurança para tomar decisões financeiras no presente e no futuro.



Ao fazer um registro de gastos e elaborar um orçamento mensal, é possível identificar para onde vão os recursos e onde é possível economizar. Isso permite uma melhor organização das finanças e uma visão mais clara da situação financeira.



Sobre Rhamon dos Santos



Rhamon dos Santos é engenheiro, empreendedor, investidor e mentor financeiro. Ao fundar a Santos Finanças, criou uma empresa objetiva e clara na sua missão: levar a educação financeira para todas as pessoas. E a mentoria financeira é um meio rápido, personalizado e inteligente para que isso aconteça.



SERVIÇO:



Evento: Palestra sobre Educação Financeira, com Rhamon dos Santos

Data: 09/10

Horário: 13h30

Local: Sala Multiuso da Casa Aprendiz

Data: 10/10

Horário: 17h

Local: Auditório Casa Aprendiz Professor Aníbal Bragança

Endereço: Rua Antônio Silva, 42 - Fonseca