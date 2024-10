Saquarema renova o selo Bandeira Azul para a temporada 2024/2025 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 08/10/2024 16:22

Saquarema - A Praia de Itaúna, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, foi premiada com a Bandeira Azul para a temporada 2024/2025. O município se junta aos 49 locais aprovados em todo o Brasil, que inclui 38 praias e 11 marinas. Com essa conquista, Saquarema recebe pela terceira vez consecutiva o reconhecimento internacional por práticas suas socioambientais e padrões de gestão e qualidade, consolidando a cidade como um destino turístico responsável na América do Sul.



O Programa Bandeira Azul é uma das premiações mais reconhecidas mundialmente para áreas costeiras, avaliando critérios rigorosos estabelecidos pela Foundation for Environmental Education (FEE), que abrangem qualidade da água, gestão ambiental e infraestrutura turística.



“Essa renovação do certificado para mais uma temporada é uma prova do comprometimento de Saquarema com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente, alinhando-se às práticas de um turismo responsável”, afirmou Marcelli Ladeira, coordenadora local do Programa Bandeira Azul.



A cerimônia de entrega da bandeira acontecerá no dia 1º de novembro, em Salvador, na Bahia.