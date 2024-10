Saquarema receberá a partir deste sábado (12) a última etapa do Challenger Series da WSL - Renan Areias / Agência O Dia

Saquarema receberá a partir deste sábado (12) a última etapa do Challenger Series da WSLRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 08/10/2024 16:11

Saquarema - A cidade de Saquarema, conhecida como "Maracanã do Surfe", realizará mais uma vez o Corona Saquarema Pro, apresentado por Banco do Brasil, a partir deste sábado (12), na Praia de Itaúna. Esta será a última etapa do Challenger Series 2024 da World Surf League (WSL) e classificará os dez melhores surfistas homens e as cinco melhores surfistas mulheres do ranking para a elite do surfe mundial em 2025. O evento acontecerá até o dia 20 de outubro e contará com diversas atrações.

Corrida de rua temática

No sábado (12), acontecerá ainda a primeira corrida esportiva temática organizada pela WSL em Saquarema. Com patrocínio da Natura Kayak, o inédito evento terá como foco o Dia das Crianças e a interação entre pais e filhos. Serão duas opções para o público: a Saquá Run&Fun e a Saquá Kids Run.



A ação corresponde a uma das diversas ativações que vão acontecer no Corona Saquarema Pro 2024, apresentado pelo Banco do Brasil.



Quem quiser participar da Saquá Run&Fun pode optar entre corrida e caminhada. Em ambos, a distância a ser percorrida será de 5km, com largada prevista às 8h30. Já a prova programada para o público infantil, prevista para 10h, será dividida por idade, com diferentes distâncias: até 4 anos (50 metros), de 5 a 7 anos (100 metros), de 8 a 10 anos (300 metros) e de 11 a 13 anos (600 metros). As distâncias podem sofrer alterações.



Show de rock para crianças



Para curtir com a família depois da corrida, a atração final será a banda Rockin’ Kidz. O grupo tem como principal objetivo proporcionar para crianças uma experiência única, com um show de rock com grandes sucessos infantis que passam de geração a geração. Canções como “Cai Cai Balão”, “O Sapo Não Lava o Pé” e “Lobo Mau” são algumas das músicas trazidas na apresentação, que costuma durar entre 1h e 1h10.



O sábado pós-corrida também terá lançadores de camisas, brindes, bolas gigantes e câmeras interativas que serão mostradas nos telões.



Também com o apoio da Natura, haverá ainda a bateria My Heroes - Generations Heat, no domingo (13), das 16h às 16h35, em que pais conhecidos no mundo do surfe irão competir, tendo filhos como técnicos.

Apresentação aérea