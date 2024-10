Esquadrilha Céu se apresenta em etapa do World Surf League (WSL) na Praia de Itaúna - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/10/2024 19:26

Saquarema - A Esquadrilha Céu realizará uma demonstração aérea na Praia de Itaúna, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, no domingo (13), às 16h30, com encerramento previsto para às 17h.

A apresentação será realizada no dia em que a cidade, conhecida como a “Maracanã do Surfe”, receberá o Corona Saquarema Pro apresentado por Banco do Brasil, etapa final do Challenger Series, competição realizada pela World Surf League (WSL).