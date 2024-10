Vacinação antirrábica acontece em Saquarema durante o mês de outubro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema - A cidade de Saquarema terá vacinação antirrábica em diversos locais durante o mês de outubro. Cães e gatos a partir dos três meses de vida têm indicação para vacinar, sendo necessária a aplicação da imunização anualmente. Não é aconselhado a vacinação para fêmeas grávidas.



A imunização acontecerá nos polos de vacinação montados em dias e locais específicos, em funcionamento das 9h às 14h. Além disso, a campanha vai contar com dois Dia D de vacinação, no sábado (26).

A vacinação antirrábica acontecerá nas seguintes ESFs:



Posto volante, das 9h às 14h:

01/10 - Verde Vale/Barreira

08/10 - Bacaxá/Praça da Bíblia

15/10 - Tingui/Serra do Mato Grosso

22/10 - Loteamento Alvorada

29/10 - Guarani/Campo

05/11 - Jardim/Barroso



Dia D, no dia 26/10, das 09h às 16h:

- Escola Orgé Ferreira, em Itaúna

- Escola Carmem Regina, no Boqueirão

- Escola Luciana Coutinho, no Porto da Roça

- Escola Jurandir Mello, na Basiléa

- Escola Carlos Vanderson, em Jaconé

- ESF Ipitangas

- ESF Bacaxá

- ESF Palmital