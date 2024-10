Agentes conseguiram recuperar parte da carga roubada - Divulgação / Pmerj

Agentes conseguiram recuperar parte da carga roubadaDivulgação / Pmerj

Publicado 09/10/2024 20:04 | Atualizado 09/10/2024 20:45

Rio - Um motorista de caminhão e um ajudante foram sequestrados por criminosos nesta quarta-feira (9), e levados para a comunidade da Korea, no Pita, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Os dois haviam sido abordados por um grupo que pretendia roubar a carga de carnes transportada no veículo.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados e conseguiram libertar as vítimas. Durante a operação, dois suspeitos foram presos e um menor foi apreendido. A corporação não informou o valor da mercadoria.

Os policiais conseguiram resgatar parte da carga de carnes, o caminhão e um Nissan Kick, que havia sido roubado pelos criminosos. Os suspeitos e os itens recuperados foram encaminhados para a 73ª (Neves), que investiga o caso.