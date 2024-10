Mulher foi presa por agentes da 110ª DP (Teresópolis) - Divulgação / Polícia Civil

09/10/2024

Rio - Uma advogada foi presa, nesta terça-feira (8), suspeita de ter matado o marido, um policial militar, em Teresópolis, na Região Serrana. De acordo com as investigações da polícia, Rafaela Gomes Carvalho não aceitava o fim do relacionamento.

O crime ocorreu em agosto deste ano no bairro dos Pinheiros, dentro na residência do casal. As investigações da 110ª DP (Teresópolis) apontam que a mulher teria premeditado o crime, já que no dia do assassinato, mandou os filhos para a casa do ex-marido, além de tomar outras precauções para que não fosse descoberta.

Inicialmente, em depoimento, a suspeita disse que o tiro teria sido disparado acidentalmente. Posteriormente, ela apresentou uma nova versão e disse que o agente teria cometido suicídio. No entanto, a ex-esposa da vítima, afirmou que o policial, com quem ficou por 17 anos, nunca apresentou esse tipo de comportamento.

Após junção de provas e depoimentos, a polícia concluiu que na verdade se tratava de um homicídio. Rafaela foi encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.