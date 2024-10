Danielo Evangelista é suspeito de roubar veículos em Vila Isabel - Reprodução

Danielo Evangelista é suspeito de roubar veículos em Vila IsabelReprodução

Publicado 09/10/2024 09:17

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (8), o autor de diversos roubos de veículos em Vila Isabel, na Zona Norte. Danilo Evangelista Silva foi localizado no bairro São Francisco Xavier, no momento em que aguardava um mototáxi para ir até o Morro dos Macacos.



Integrante da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), Danilo participou de pelo menos dois roubos de veículos, nos últimos dias, ambos na Rua Senador Nabuco, no final de setembro e no início de outubro. Apesar disso, um deles foi recuperado.



O destino dos carros é o desmanche para revenda de peças. Segundo investigações, embora o criminoso não resida do Morro dos Macacos, ele vinha praticando roubos de automóveis para comunidade com a participação de outros bandidos da região.

Danilo estava foragido da Justiça após não retornar de um benefício de saída temporária. Ele foi condenado por tráfico de drogas.



A ação foi realizada por agentes da 20ª DP (Vila Isabel) durante diligências de monitoramento e levantamento de informações da Operação Torniquete.