Publicado 09/10/2024 08:40 | Atualizado 09/10/2024 09:27

Rio - Dois criminosos foram baleados, na manhã desta quarta-feira (9), após troca de tiros com policiais militares na Av. Brasil, altura de Irajá, na Zona Norte. A dupla foi presa após tentar assaltar passageiros que estavam dentro de um ônibus da viação Tinguá.

De acordo com a Polícia Militar, os bandidos entraram no coletivo e anunciaram o assalto próximo a Linha Amarela. Em seguida, o motorista viu uma viatura e sinalizou para os PMs do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE).

A corporação informou que houve troca de tiros e a dupla foi atingida na perna. Com eles, os agentes apreenderam um revólver. Os policiais encaminharam os criminosos para o hospital, onde estão sob custódia.



O ônibus havia saído da Baixada Fluminense e seguia em direção ao Centro do Rio quando foi abordado pela dupla.

Os passageiros seguiram para a 22ª DP (Penha). Segundo a Polícia Civil, as vítimas estão prestando depoimento e a ocorrência está em andamento.

Casos recentes

Segundo uma das vítimas, os assaltantes entraram no ônibus e anunciaram o assalto. O trio, que aparentava ser composto por menores de idade, obrigou o motorista a dirigir em direção ao Complexo da Maré, na Zona Norte. No caminho, os passageiros foram agredidos com socos, coronhadas e tiveram seus pertences roubados. Ainda segundo o relato, os criminosos chegaram a fazer disparos dentro do ônibus para aterrorizar os passageiros. A ação durou cerca de 20 minutos.