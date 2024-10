Agentes atuam no Morro do Borel nesta quarta-feira - Arquivo

Agentes atuam no Morro do Borel nesta quarta-feiraArquivo

Publicado 09/10/2024 06:55 | Atualizado 09/10/2024 06:57

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação no Morro do Borel, na Tijuca, Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (9). Segundo relatos de moradores, há um intenso tiroteio na região desde as primeiras horas do dia.

Nas redes sociais, internautas apontam ainda que há a presença de helicóptero da PM na comunidade e que tiros são ouvidos também na Avenida Maracanã, altura da Rua José Higino, e no Andaraí, bairro vizinho.

"Helicóptero não desce da Tijuca desde às 5h. Muitos tiros e muitos tiros”, disse uma moradora. "Helicóptero sobrevoando super baixo aqui. Maior barulhada e eu só queria dormir”, reclamou outra.

Segundo a PM, a ação ainda está em andamento e até o momento não há registro de presos ou apreensões.