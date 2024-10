Rogério de Andrade e Flávio da Mocidade são alvos de operação - Reprodução

Rogério de Andrade e Flávio da Mocidade são alvos de operaçãoReprodução

Publicado 09/10/2024 08:10

Rio - A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio realizam uma operação, nesta quarta-feira (9), para cumprir quatro mandados de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão contra investigados no assassinato de Fábio Romualdo Mendes. Dentre os alvos estão o contraventor Rogério de Andrade e o presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel, Flávio da Silva Santos. Até o momento, uma grande quantidade de dinheiro em espécie foi apreendida.

fotogaleria

De acordo com a denúncia Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do MPRJ, o crime teria sido motivado por disputa pela exploração de áreas dominadas por Rogério de Andrade. Segundo investigações, os mandantes do homicídio, integrantes de um subgrupo liderado por Flávio da Mocidade, contrataram os serviços do matador Jhonathan Borges dos Reis, conhecido como “Esquilo”, para a execução do crime.A vítima foi morta em setembro de 2021, por volta das 09h, na Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Pequena. Na ocasião, Fábio estava em seu veículo, aguardando a mulher que tinha ido ao posto de saúde, momento em que dois homens em uma motocicleta pararam próximo ao carro e atiraram.A operação Fissão resulta de denúncia do Gaeco/MPRJ contra quatro pessoas, entre elas um policial militar, pelo homicídio qualificado de Fábio.São alvos dos mandados de prisão o PM Bruno Marques da Silva, o ex-policial militar Thiago Soares Andrade Silva, Anderson de Oliveira Reis Viana e Rodrigo de Oliveira Andrade de Souza, todos denunciados por participação no assassinato de Fabio Romualdo Mendes.Além disso, são realizadas buscas em endereços ligados a Rogério Costa de Andrade e Silva, Flávio da Silva Santos, ao PM Adriano da Rocha Muniz e a José William Fernandes de Assis, que seguem sendo investigados por possível envolvimento no crime. Também são alvos de busca o PM da reserva Márcio Araújo de Souza, chefe da segurança de Rogério de Andrade, e os policiais militares Marcos Araújo de Souza e Ramon Malta Moreira, em razão da suspeita de ocultamento de provas vinculadas ao assassinato.Os mandados expedidos pela 2ª Vara Criminal estão sendo cumpridos em diversos endereços no Rio de Janeiro, Maricá, Petrópolis, Angra dos Reis, bem como no Presídio Constantino Cokotós, na Penitenciária Lemos Brito, na Unidade Prisional da Polícia Militar, no 39º BPM (Belford Roxo), no Hospital Central da PM e na Diretoria-Geral de Pessoal da PM.