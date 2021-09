Homem é executado em plena luz do dia em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Homem é executado em plena luz do dia em Vargem Pequena, na Zona Oeste do RioDivulgação

Publicado 29/09/2021 11:36 | Atualizado 29/09/2021 14:45

Rio - Um homem foi executado a tiros na manhã desta quarta-feira (29) no bairro Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio. O crime aconteceu em plena luz do dia na Estrada dos Bandeirantes, em frente a um posto de saúde.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que dois homens em uma motocicleta foram os responsáveis pelos disparos. Eles abordaram o carro da vítima e efetuaram mais de dez tiros. Houve correria e pânico entre as pessoas que estavam na rua no momento do crime.

Em nota, a Secretaria Estadual de Polícia Militar informou que uma equipe do 31°BPM (Barra da Tijuca) foi acionada para o local da execução. A vítima foi identificada como Fábio Romualdo Mendes, de 45 anos.

A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada e vai investigar o assassinato. A polícia vai apurar se a execução está ligada ao jogo do bicho. A vítima estava acompanhada de um segurança que saiu ileso do ataque.

A região é controlada pela milícia, mas a polícia não confirmou a autoria do crime.