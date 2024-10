Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Arquivo / Renan Areias / Agência O DIA

Rio - Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas, na noite desta terça-feira (8), em um tiroteio, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

O caso aconteceu na localidade conhecida como São Bernardo. Segundo informações preliminares, Reinaldo Soares da Cunha dos Santos estava em um bar da região quando foi baleado. A vítima morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar, duas pessoas, ainda não identificadas, também foram atingidas por tiros. A corporação informou que populares socorreram as vítimas e as levaram até o Hospital Municipal de Belford Roxo. Ainda não há informações sobre seus estados de saúde.



A área foi isolada para realização de perícia. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.