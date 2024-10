Disque Denúncia pede informações sobre os criminosos que atiraram no grego Meletios Barmpas - Divulgação

Publicado 08/10/2024 21:04

Rio - O grego Meletios Barmpas, de 46 anos, que morreu depois de ser baleado em uma tentativa de assalto na RJ-104, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta no momento do crime. O enterro da vítima aconteceu na tarde desta terça-feira (8) no Cemitério Parque da Colina, em Niterói.