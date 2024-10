Rafaela Martins de Araújo chegou a ser socorrida, mas não resistiu - Reprodução

Rafaela Martins de Araújo chegou a ser socorrida, mas não resistiuReprodução

Publicado 08/10/2024 19:51

Suzano (SP) - O corpo da engenheira Rafaela Martins de Araújo, de 27 anos, que morreu nesta segunda-feira (7) ao ser atropelada por um rolo compressor , em uma obra no Terminal da Petrobras em Cabiúnas, em Macaé, no Norte Fluminense, foi sepultado na tarde desta terça (8), no Cemitério Colina dos Ipês, em Suzano, no interior de São Paulo, onde a jovem nasceu. O Sindicato de Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) anunciou que cobra da estatal "uma investigação rigorosa" sobre o acidente.