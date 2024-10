Máscaras são importantes no combate à proliferação do covid-19 - Pixabay

Máscaras são importantes no combate à proliferação do covid-19Pixabay

Publicado 08/10/2024 19:51

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) divulgou um panorama da covid-19 das últimas semanas. Entre 23 de setembro e 7 de outubro, os casos da doença no estado caíram de 62 para 34, com predominância entre as mulheres.



Durante esse período, a média diária de mortes pela doença foi de 3 a 4. Além disso, foram registrados 410 casos de síndrome gripal. Em relação às vacinas, já foram aplicadas mais de 1,5 milhão de doses de reforço bivalente.



Mais de 500 mil pessoas receberam a dose de reforço XBB. A faixa etária com mais doses de reforço bivalente é de 50 a 59 anos. Em 2024, foram confirmados 34.655 casos da doença, com 99 óbitos, resultando em uma taxa de mortalidade de 0,3%.

Os sintomas da gripe e da covid-19 são bastante semelhantes. As duas geralmente começam com cansaço no corpo, seguidas de dores e, em alguns casos, fadiga. Também podem causar coriza e tosse.



No entanto, existem algumas diferenças importantes. A perda de olfato e paladar, além da possibilidade de sintomas persistirem por mais de quatro semanas, conhecida como covid longa, são características específicas do vírus. Por isso, é essencial procurar uma unidade de saúde para o diagnóstico médico.