Prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova IguaçuArquivo / Renan Areias / Agência O DIA

Publicado 08/10/2024 18:22

Rio - Um jovem, de 21 anos, foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (7), por estuprar e espancar a mãe de um amigo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Em depoimento, o criminoso disse que deu socos na vítima por "prazer".

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu. Segundo a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia e relatou que estava voltando a pé para casa, na madrugada desta segunda, quando um conhecido do filho dela ofereceu uma carona de moto.

A mulher contou que aceitou após o jovem insistir, mesmo com ela recusando a primeira oferta. Durante o translado, a vítima percebeu que o jovem começou a subir uma rua íngreme e o alertou que ela não morava por ali. O homem teria ignorado e continuou a subir. A mulher então tentou sair da moto em movimento e o veículo caiu, mas ninguém se machucou.

Em depoimento, a vítima disse que o condutor foi em sua direção, a encostou na parede e abaixou sua bermuda. Enquanto a mulher resistia, o homem tapou a sua boca e a estuprou. O abuso foi cometido enquanto o homem dava socos na costela e no rosto da vítima.

Depois de ser preso, o criminoso alegou que a mãe do amigo subiu na moto sem nenhum convite e que ela ficou alisando o seu peito. Além disso, o jovem disse que a relação sexual foi consensual e que a agressão aconteceu por "prazer".



De acordo com a investigação, o homem apresentou arranhões em locais do corpo onde as vítimas de estupros costumam tentar se defender. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de estupro.