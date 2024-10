A vereadora Tainá de Paula foi reeleita no pleito de domingo (6) com 49.986 votos - Wagner da Silva

Publicado 08/10/2024 21:00 | Atualizado 08/10/2024 21:59

O DIA apurou que Pedro dos Santos Vieira transportava R$ 40 mil em espécie no veículo. Rio – Um assessor da vereadora Tainá de Paula (PT), reeleita no pleito de domingo (6) com 49.986 votos – o que a fez mulher mais votada do Rio de Janeiro –, foi preso pela Polícia Militar por embriaguez ao volante, na manhã desta terça-feira (8), no bairro do Cachambi, na Zona Norte.apurou quetransportava R$ 40 mil em espécie no veículo.

Segundo policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), durante patrulhamento pela Rua Cachambi com a Rua Rocha Pita, perceberam um veículo vindo na contramão. Na ocasião, Pedro quase atropelou um idoso e por pouco não bateu contra uma viatura do batalhão.

Foi realizada, então, uma abordagem ao veículo e o condutor apresentava ter feito uso de bebidas alcoólicas. Também foram encontradas garrafas fechadas, material de campanha eleitoral e uma quantia em espécie no interior do carro.



Tainá de Paula – que teve a campanha marcada por um atentado a tiros – divulgou uma nota, na qual se diz surpresa com o ocorrido. Ela destaca ainda que não possui qualquer elo com o automóvel dirigido por Pedro no momento da abordagem policial: "Enfatizo que o Pedro não estava em um carro oficial, ligado ao meu mandato ou à minha campanha, como foi ventilado por algumas pessoas que não possuem conhecimento do processo. Repito, sou contra qualquer tipo de conduta irregular dentro e fora do meu mandato".

Pedro fez exame de alcoolemia, que confirmou a embriaguez, e foi liberado após pagar fiança. Ainda não há confirmação sobre uma possível exoneração do assessor.

Confira abaixo a nota na íntegra da vereadora Tainá de Paula:

"Sou uma mulher eleita com quase 50 mil votos e sempre prezei pela lisura em todos os meus processos. Nesses meus quatro anos de mandato, nunca tive uma mancha em meu currículo e sempre trabalhei com honestidade e seriedade. Enfatizo ainda que o Pedro não estava em um carro oficial, ligado ao meu mandato ou à minha campanha, como foi ventilado por algumas pessoas que não possuem conhecimento do processo. Repito, sou contra qualquer tipo de conduta irregular dentro e fora do meu mandato", finaliza a vereadora.