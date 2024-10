Tainá de Paula foi reeleita vereadora com mais de 49 mil votos - Reprodução / Redes Sociais

Tainá de Paula foi reeleita vereadora com mais de 49 mil votosReprodução / Redes Sociais

Publicado 07/10/2024 12:30 | Atualizado 07/10/2024 12:50

Rio - Tainá de Paula (PT) foi reeleita vereadora do Rio neste domingo (6) e alcançou um marco importante nas eleições: com 49.986 votos, ela se consolidou como a mulher mais votada da cidade. No seu primeiro mandato, em 2020, Tainá obteve 24.881 votos, e nesta, conseguiu dobrar o número. Ao DIA, a terceira vereadora mais votada da cidade listou a juventude vulnerável, o desenvolvimento urbano e o debate sobre o clima como as prioridades de seu novo mandato.

Ex-secretária municipal do Meio Ambiente e Clima, Tainá ressaltou que vai se empenhar para continuar sendo referência no tema. O objetivo quanto a isso será abordar a pauta climática nas favelas e periferias. "A pauta do clima foi algo que a gente conseguiu popularizar, tanto na secretaria quanto no primeiro mandato. Estabelecemos políticas públicas e legislação específica sobre clima. Fizemos um caminho de popularizar e priorizar a pauta climática nas favelas e periferias. Se a gente não se dedicar a continuar comunicando dessa forma, seria um retrocesso. Então, que eu seja a mulher que fala sobre clima e agenda climática nas favelas do Rio", afirmou a vereadora.

Um desafio que Tainá pretende encarar em seu próximo mandato é o desenvolvimento urbano do Rio. Em seu primeiro mandato, ela teve um papel de destaque na discussão do plano diretor, que estabelece diretrizes para a ocupação da cidade. "Eu quero continuar avançando na aprovação de leis que considero importantes para a gente. É preciso um aprofundamento e debate sobre a moradia. A gente precisa de recursos para construir mais casas no Rio e, com a minha formação de arquiteta e urbanista, eu posso contribuir muito", disse.

Por último, mas não menos importante, a vereadora busca dar atenção aos jovens vulneráveis de comunidade. "Quero dar ênfase a esse lugar, principalmente à juventude de favela, que continua majoritariamente desempregada no Rio. Hoje, 25% dos jovens estão desempregados, e esse é um índice altíssimo. Precisamos dialogar com a sociedade civil, com os setores econômicos e com a prefeitura do Rio para mudar essa realidade", afirmou.

A vereadora também comentou sobre o processo que levou à sua vitória, destacando a importância do diálogo durante a campanha. Em suas palavras, Tainá expressou a satisfação de ter seu trabalho reconhecido. "No meu primeiro mandato dei importantes contribuições e tive o reconhecimento público dessa trajetória. Acho que isso atrai o olhar dos setores da sociedade com os quais conseguimos dialogar. Esses votos são de pessoas que acreditam em um projeto mais justo, inclusivo e democrático. Há anos não conseguimos eleger figuras do campo da renovação com esse perfil. Se eu hoje represento a mudança no modelo de sociedade, de forma inclusiva, que os cariocas querem, que bom que tivemos essa votação de quase 50 mil votos.", afirmou.

ataque que sofreu poucos dias antes da eleição em Vila Isabel, na Zona Norte. Segundo Tainá, o episódio, que aconteceu três dias antes do pleito, reflete uma grande resposta política e eleitoral no Rio, especialmente no que diz respeito à segurança pública e às mulheres negras eleitas. Tainá de Paula mencionou, ainda, oem Vila Isabel, na Zona Norte. Segundo Tainá, o episódio, que aconteceu três dias antes do pleito, reflete uma grande resposta política e eleitoral no Rio, especialmente no que diz respeito à segurança pública e às mulheres negras eleitas.

"Eu saí da rua na reta final, fiz uma campanha mais acanhada por conta dos protocolos de segurança. Isso não se expressou numa diminuição eleitoral, muito pelo contrário, na minha avaliação as pessoas quiseram construir em mim uma resposta à essa profunda decepção que o carioca vive com a política. O município do Rio tende a querer responder à altura um caminho de renovação, de uma politica presente na vida cotidiana, que esteja presente nos bairros e que principalmente represente as pautas fundamentais para a cidade", disse.

Tainá de Paula é arquiteta, urbanista e ativista das lutas urbanas. A vereadora é especialista em Patrimônio Cultural pela Fundação Oswaldo Cruz e Mestre em Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Entre os anos de 2023 e 2024 ocupou o cargo de secretária Municipal de Meio Ambiente e Clima da cidade do Rio.

Dos 51 vereadores eleitos, 28 já ocupavam uma cadeira na Câmara no atual mandato. Dentre os novos estão nomes conhecidos como Leniel Borel (PP), pai do menino Henry Borel, e ex-membros do atual governo de Eduardo Paes (PSD) como sub-prefeitos e um secretário. na Câmara no atual mandato. Dentre os novos estão nomes conhecidos como Leniel Borel (PP), pai do menino Henry Borel, e ex-membros do atual governo de Eduardo Paes (PSD) como sub-prefeitos e um secretário.