Antonimar Amorim (União) venceu a eleição no interior do Rio Grande do Norte por um voto - Reprodução / Instagram

Publicado 07/10/2024 11:48 | Atualizado 07/10/2024 12:03

Nas eleições municipais deste domingo (6), cidades brasileiras definiram seus prefeitos para os próximos quatro anos em disputas que candidatos saíram vencedores por apenas um voto de diferença.

Em Olho d’Água do Borges, no Rio Grande do Norte, o atual vice-prefeito Antonimar Amorim (União) foi eleito com 2.178 votos, contra 2.177 de Laize Sales (PP). Eles eram os dois únicos postulantes ao cargo do município, que contabilizou 56 votos nulos e 26 em branco.

Já em Gentil, interior do Rio Grande do Sul, a disputa entre Adelar Silvestri (PT) e Evandro Biff (PL) terminou com 699 votos para o petista, contra 698 para o seu adversário. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 44 eleitores votaram nulo nesta cidade e 27, em branco.

Eleição terminou empatada em MG

Um caso de empate também foi registrado nas eleições. Em Inhaúma, Minas Gerais, Zula (Republicanos) recebeu 2.434 votos, a mesma quantidade que o seu oponente, Carlinhos (Solidariedade), mas foi eleito por ser mais velho. Segundo o Código Eleitoral, quando dois candidatos recebem o exato mesmo número de votos, assume a prefeitura aquele que tiver mais idade.