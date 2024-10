Lucas Sanches foi o mais votado no primeiro turno em Guarulhos - Reprodução/Instagram

Publicado 07/10/2024 11:04

São Paulo - O candidato do PL em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, Lucas Sanches, chegou ao segundo turno para disputa das eleições neste domingo (6), mesmo com o principal nome do partido, Jair Bolsonaro, apoiando outro político.

O ex-presidente deixou claro que preferiria Jorge Wilson Xerife Consumidor (Republicanos) para o cargo de prefeito. No entanto, este ficou na terceira colocação. Quem irá disputar o segundo turno com Lucas Sanches é Elói Pietá (Solidariedade).

Xerife foi apoiado não somente por Bolsonaro, mas também pelo governador Tarcísio Freitas (PL). Os dois participaram de uma convenção do candidato, junto de outros nomes de peso, como os presidentes do Republicados e do PSD, Marcos Pereira e Gilberto Kassab, além do deputado federal Celso Russomanno (Republicados) e do atual prefeito da cidade, Guti (PSD).

Apesar disso, Sanches, que começou a disputa em terceiro nas pesquisas chegou ao primeiro lugar, com 213.212 votos (33,2% do total). Elói Pietá, que foi prefeito da cidade entre 2001 e 2008, teve 191.188 votos (29,8%). Já Xerife teve 129.056 eleitores (20,1%).