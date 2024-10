Aplicativo foi anunciado nesta terça-feira (8) em entrevista coletiva no Palácio Guanabara - Divulgação / Governo do Estado

Aplicativo foi anunciado nesta terça-feira (8) em entrevista coletiva no Palácio GuanabaraDivulgação / Governo do Estado

Publicado 08/10/2024 17:11

Rio - O Governo do Rio lançou um aplicativo para auxiliar no combate aos incêndios florestais no estado, oferecendo imagens de satélites e inteligência artificial para identificar os focos. O governador Cláudio Castro fez o anúncio durante uma entrevista coletiva no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na manhã desta terça-feira (8).



A ferramenta terá a função de unificar as ações de diversos órgãos do poder estadual envolvidos no combate às queimadas. Segundo o governo, essa integração permitirá maior agilidade na identificação e resposta aos focos de incêndio, acelerando o processo de combate às chamas e minimizando os danos ao meio ambiente.



Além do lançamento, o governador também informou que encaminhará à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) um projeto de lei que visa aumentar as multas aplicadas por crimes ambientais. O governo estadual pretende elevar o valor das multas para quem utilizar fogo de forma inadequada em áreas cultivadas e pastagens, passando de R$ 1 mil para R$ 3 mil por hectare. Já nos casos de incêndios em florestas nativas, o valor seria reajustado de R$ 1,5 mil para R$ 10 mil por hectare. A proposta também prevê a inclusão de novas infrações administrativas, como a queima de resíduos sólidos.



Segundo Tarcísio Salles, comandante-geral do Corpo de Bombeiros e secretário estadual de Defesa Civil, os agentes já combateram 3.250 focos de incêndio entre 12 de setembro e o início de outubro. Ele destacou que 95% dos casos foram causados por algum tipo de ação humana.



A plataforma será liberada para o público a partir do dia 30 de outubro, podendo ser acessada via computador ou celular. Por enquanto, o uso é restrito e exclusivamente interno. O aplicativo é a nova ferramenta complementar do Programa Olho no Verde, que monitora desde 2016 a supressão ilegal de vegetação por meio de imagens de satélite.

A experiência acumulada no monitoramento da cobertura florestal possibilitou a adaptação da metodologia para detectar as cicatrizes de queimadas.



Instituições e agentes homenageados



Na cerimônia, Castro também homenageou agentes que atuaram nas operações de combate ao fogo, incluindo membros do Inea, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Ambiental, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Além de placas de reconhecimento, os homenageados receberam certificados de agradecimento como forma de valorizar os esforços na proteção das áreas florestais do estado.