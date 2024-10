Isabela Amorim Fonseca Osório, de 34 anos, foi presa em flagrante em Guadalupe, na Zona Norte - Reprodução/Redes sociais

Publicado 08/10/2024 17:08

Rio - Uma mulher, identificada como Isabela Amorim Fonseca Osório, de 34 anos, foi presa em flagrante suspeita de tentar sequestrar uma criança em Guadalupe, na Zona Norte do Rio, no último domingo (6). A suposta sequestradora passou por audiência de custódia nesta terça-feira (8), e a Justiça do Rio decidiu por manter a prisão.



Segundo testemunhas, Isabela tentou sequestrar a filha de uma mulher que mora na região, mas foi impedida por populares. Para evitar ser linchada, ela tentou fugir em um carro prata. Policiais do 41º BPM (Irajá), que estavam em apoio na Rua Nova Trento, em Guadalupe, viram o veículo em alta velocidade, sentido Avenida Brasil, e pessoas correndo atrás. De acordo com o comando da unidade, foi solicitado que o carro parasse, mas ele seguiu.

Um policial em uma moto conseguiu alcançar o carro dela e forçou a parada. Dentro do veículo de Isabela havia um cachorro e bebidas alcoólicas. Aos PMs, ela disse que não parou anteriormente, pois havia se assustado.

Ela foi conduzida à 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), onde foi autuada em flagrante pelos crimes de resistência e tentativa de sequestro ou cárcere privado. A mãe da criança que supostamente seria sequestrada prestou depoimento. Outras testemunhas também vão prestar depoimento na distrital. A Polícia Civil investiga se a mulher agiu sozinha ou se integra uma quadrilha especializada neste tipo de delito.