Crime aconteceu em uma loja do Center Shopping, localizado na Avenida Geremário Dantas - Reprodução / Google Street View

Publicado 08/10/2024 17:08 | Atualizado 08/10/2024 18:27

Rio - Uma filial da Lojas Americanas, localizada dentro de um shopping no Tanque, na Zona Oeste, foi assaltada por três homens armados, nesta terça-feira (8). Os criminosos conseguiram fugir.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) receberam uma informação de que um grupo realizou um assalto a um estabelecimento comercial no interior do Center Shopping, localizado na Avenida Geremário Dantas.

Ao chegar no local, a equipe foi informada que três criminosos fugiram do espaço em um veículo e em uma motocicleta. Os PMs realizaram um cerco na região, mas não conseguiram encontrar os suspeitos.

Informações preliminares indicam que os bandidos usaram uniformes de órgãos municipais para despistar o crime. Clientes teriam ficado na mira das armas dos criminosos e foram roubados.

O caso foi registrado na 41ª DP (Tanque). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.

Procurada, a Americanas informou que nenhum funcionário ou cliente ficou ferido na ação e que os protocolos de monitoramento e segurança foram imediatamente acionados. A empresa reiterou que está colaborando com os órgãos competentes para a elucidação do caso.

Questionado, o Center Shopping informou que a ação foi rápida. A administração do shopping acionou a Polícia Militar e está colaborando com as investigações. O empreendimento funciona normalmente.