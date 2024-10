Agentes da 39ª DP (Pavuna) encontraram Watterlor na Rua Álvaro de Miranda - Reprodução

Publicado 09/10/2024 16:45 | Atualizado 09/10/2024 16:56

Rio - O ex-policial militar Márcio José Watterlor foi preso nesta terça-feira (8), em Pilares, na Zona Norte do Rio, após dois anos foragido. Ele foi condenado pelo assassinato de Haíssa Vargas Motta , de 22 anos, ocorrido em Nilópolis, Baixada Fluminense.

O crime aconteceu em agosto de 2014. Naquela noite, Haíssa voltava de uma festa com amigos em um HB20 quando o grupo cruzou com uma viatura da Polícia Militar. O carro foi confundido com um veículo de criminosos e atingido por 10 disparos, um deles acertando Haíssa nas costas.

Além da condenação por homicídio qualificado, já que a jovem não teve chance de defesa, Watterlor também foi sentenciado por tentativa de homicídio contra os outros quatro ocupantes do veículo. A pena total é de 21 anos e quatro meses de prisão.

Na ocasião do crime, o ex-soldado estava acompanhado do cabo Delviro Anderson Ferreira, que dirigia a viatura. Ferreira não foi a julgamento, pois não realizou disparos nem incentivou Watterlor a atirar. Ele continua em serviço na Polícia Militar.

Agentes da 39ª DP (Pavuna) encontraram Watterlor na Rua Álvaro de Miranda, que não resistiu a prisão. Ele foi encaminhado para o Sistema penitenciário, onde ficará a disposição da Justiça.