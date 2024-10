Último show do cantor na cidade - Reprodução / Instagram

Último show do cantor na cidadeReprodução / Instagram

Publicado 09/10/2024 17:49 | Atualizado 09/10/2024 18:07

Rio - A SuperVia realizará uma operação especial para atender os fãs do cantor Bruno Mars nos dias 16, 19 e 20 de outubro. As apresentações serão no Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, na Zona Norte.

Para a ida, os trens partirão da Central do Brasil para a estação Olímpica de Engenho de Dentro, com horários específicos e intervalos variando entre 30 e 40 minutos, conforme o dia.

No retorno, após os shows, a estação Olímpica funcionará até 1h30 apenas para embarque, com integração disponível na Central do Brasil. Trens diretos e paradores atenderão diversos ramais, como Santa Cruz, Japeri e Deodoro, com intervalos de 10 a 30 minutos.

As alterações na programação poderão ocorrer, e os passageiros devem consultar os canais de comunicação da SuperVia para planejar a viagem. Em caso de dúvidas, podem contatar a Central de Atendimento pelo número 0800 726 9494.