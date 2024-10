Operação foi realizada na casa no investigado na Penha, Zona Norte do Rio - Divulgação/PF

Publicado 10/10/2024 10:14

Rio - Um homem, de 59 anos, foi preso, nesta quinta-feira (10), na Penha, Zona Norte do Rio, em uma operação da Polícia Federal contra crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil na rede mundial de computadores.



Durante a ação, batizada de Operação Conexão Oculta, policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DELECIBER) cumpriram um mandado de busca e apreensão, expedido pela 3ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, na residência do investigado.