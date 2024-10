Material recolhido pelos agentes - Divulgação

Publicado 10/10/2024 20:00 | Atualizado 10/10/2024 20:14

Rio - Uma mulher, moradora de Copacabana, acionou a polícia para entregar 28 armas e uma vasta quantidade de munição deixada pelo marido, que morreu recentemente. Agentes do Segurança Presente e da Polícia Civil recolheram 11 revólveres, 16 garruchas, uma arma tipo caneta e 516 munições de diversos calibres.

A mulher procurou a 12ª DP (Copacabana) e disse que queria se desfazer das armas do marido falecido. Segundo ela, após a morte do companheiro, ela encontrou diversas armas guardadas e decidiu entregá-las voluntariamente.



A equipe do Copacabana Presente foi acionada, acompanhou a moradora até em casa, realizou a coleta e a entrega das armas na delegacia, onde os objetos foram acautelados.