O objetivo é proporcionar mais segurança para a parcela feminina - Reprodução/redes sociais

O objetivo é proporcionar mais segurança para a parcela femininaReprodução/redes sociais

Publicado 10/10/2024 20:01

Rio - Durante a sessão ordinária na Câmara Municipal do Rio, nesta quinta-feira (10), os parlamentares aprovaram um projeto de lei em que as empresas de transporte por aplicativos registradas no município deverão adicionar uma nova opção na interface, permitindo que as motoristas optem por atender apenas mulheres como passageiras.

O objetivo é proporcionar mais segurança para a parcela feminina da população carioca que utiliza esse tipo de aplicativo para circular na cidade. A obrigação não deve ser da cliente que solicita o serviço, mas da motorista mulher, que pode marcar se deseja fazer o transporte de uma passageira mulher. Isso se deve ao fato de que o controle é muito maior na motorista.