Paula Sabrina Viana foi presa por agentes da 36ª DP (Santa Cruz) - Reprodução

Paula Sabrina Viana foi presa por agentes da 36ª DP (Santa Cruz)Reprodução

Publicado 10/10/2024 19:58

Rio - Paula Sabrina da Silva Viana, de 34 anos, acusada de matar um líder religioso com um golpe na cabeça, foi presa, nesta quarta-feira (9), em Santa Cruz, na Zona Oeste. Anderson Luís Gomes da Silva sofreu traumatismo cranioencefálico com a agressão.

O crime aconteceu em novembro de 2023 dentro da casa da vítima, na Rua Doutor Alvarenga, também em Santa Cruz. Segundo as investigações da 36ª DP (Santa Cruz), Paula frequentava o centro espírita localizado no quintal da residência de Anderson. No dia 25 daquele mês, a mulher participou de uma festa no espaço e acabou se desentendo com alguns parente do homem.

Ainda de acordo com o apurado, Anderson mandou Paula deixar o local, o que lhe causou revolta, tendo ela avisado que iria se vingar. Depois da confusão, todos foram dormir. Na manhã do dia seguinte, a vítima foi encontrada por familiares deitado no sofá da sala com um ferimento grave na cabeça.

O líder religioso foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Pedro II, ainda em Santa Cruz, mas não resistiu. O laudo de necropsia apontou que o homem morreu por choque circulatório misto, sepse pulmonar e traumatismo cranioencefálico causados por infecção e ação contundente.

Durante a investigação, os policiais identificaram que Paula retornou à casa de Antônio, naquela madrugada, sabendo que a família tinha o hábito de deixar as portas abertas, e deu um golpe na cabeça da vítima com um instrumento contundente, enquanto ela dormia no sofá.

No dia 20 de agosto, a juíza Daiane Eberts, da 2ª Vara Criminal da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), decretou a prisão preventiva da mulher e a tornou ré pelo homicídio. Paula foi encontrada nesta quarta-feira (9) na Rua Pontinelli, em Santa Cruz.