A mulher (D) estava em um restaurante no shopping quando foi abordada por policiais - Reprodução

Publicado 10/10/2024 18:04

Rio – Uma mulher foi presa na tarde de quarta-feira (9) enquanto comemorava o próprio aniversário de 70 anos em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Foragida da Justiça, ela tinha em aberto um mandado de prisão condenatória, com pena de 12 anos em regime fechado, por estupro de vulnerável.

Segundo o Disque Denúncia, responsável por repassar as informações que levaram à mulher, policiais do 31º BPM (Recreio) e da 16ª DP (Barra da Tijuca) a localizaram em um restaurante no interior do centro comercial situado na Avenida Embaixador Abelardo Bueno. Ela não resistiu à abordagem.

A Polícia Civil informou que o crime aconteceu em 2021, quando e seu então companheiro, hoje com 59 anos, abusaram sexualmente de uma criança, que na época tinha 7 anos. A vítima era afilhada do homem e ficava na residência do casal algumas vezes.

Após deixarem o shopping, as equipes conduziram a mulher à 16ª DP (Barra da Tijuca) para cumprimento do mandado de prisão expedido pela 33ª Vara Criminal da Capital. Em seguida, a encaminharam a uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, onde ela ficará à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia e a Polícia Civil pede informações sobre o caso por meio dos seguintes canais: aplicativo Disque Denúncia RJ; Central de atendimento (21 2253 1177 ou 0300 253 1177); ou WhatsApp Anonimizado (21 2253 1177), técnica de processamento de dados que omite informações que possam identificar o denunciante. O serviço garante o anonimato.