Quatro corpos são encontrados enterrados em sítio em ResendeDivulgação

Publicado 10/10/2024 09:37

quatro vítimas da chacina de Resende, no Sul Fluminense, foram assassinadas com tiros na cabeça. O documento indicou, ainda, que um dos mortos, Marcos Roberto de Cássio, de 52 anos, foi espancado. A polícia encontrou os corpos enterrados em um sítio nesta quarta-feira (9). Rio - O laudo do Instituto Médico Legal (IML) aponta que as, no Sul Fluminense, foram assassinadas com tiros na cabeça. O documento indicou, ainda, que um dos mortos, Marcos Roberto de Cássio, de 52 anos, foi espancado. A polícia encontrou os corpos enterrados em um sítio nesta quarta-feira (9).

homem, suspeito de envolvimento nas mortes, foi preso por agentes da 89ª DP (Resende) no bairro Alto dos Passos. A corporação acredita que José Alves da Silva Filho teria ajudado na fuga dos criminosos. Umpor agentes da 89ª DP (Resende) no bairro Alto dos Passos. A corporação acredita que José Alves da Silva Filho teria ajudado na fuga dos criminosos.

O delegado Rodolfo Atala, responsável pelas investigações, informou que outros dois envolvidos já foram identificados e estão sendo procurados. Ao DIA, Atala disse que diligências estão sendo realizadas nesta quinta-feira (10) para localizá-los.

Um deles, identificado como Gustavo Ramos dos Santos, é apontado como funcionário da fazenda onde ocorreram os crimes. Segundo a Civil, o suspeito está foragido e já tinha um mandado de prisão contra ele em Minas Gerais.



As vítimas, entre elas uma criança de 8 anos, estavam desaparecidas desde terça-feira (8). Um carro que teria sido utilizado pelos criminosos foi encontrado pela Guarda Municipal abandonado no bairro Mirante das Agulhas. O veículo tinha marcas de tiros e estava com um dos vidros quebrado.



Durante buscas pelo sitio, os agentes encontraram sangue e um chinelo infantil. Em outro ponto, os policiais se depararam com uma área com a terra remexida. Ao cavar, os corpos das vítimas foram descobertos.

Eles foram identificados como Luís Otávio Campos de Cássio, de 31 anos, dono do sítio; Marcos Roberto de Cássio, de 52 anos, e o filho Luís Miguel Conceição de Cássio, de 8 anos; além do funcionário, Rodrigo Dionísio Machado, de 28 anos.