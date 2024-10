Segundo as investigações, as drogas apreendidas iriam para São Paulo - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 10/10/2024 10:46

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (9), um homem com 30 caixas de Cetamin, anestésico utilizado em cavalos com poder alucinógeno, em Santa Cruz, na Zona Oeste.

A carga de medicamentos estava sendo monitorada por agentes da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Dairj) e da Receita Federal. Os policiais interceptaram o rapaz, identificado como Vítor Pereira da Silva, na Rua Projetada G, em Santa Cruz.

A abordagem foi feita após acompanhamento da rota da mercadoria. Com ele, além do anestésico, os policiais encontraram uma barra de haxixe e 800 comprimidos de ecstasy.



Segundo as investigações, as drogas tinham como destino o estado de São Paulo. A corporação informou que a apuração continuará, com o objetivo de identificar outros envolvidos no esquema.



De acordo com a polícia, as drogas seriam utilizadas em festas rave. Segundo a especializada, o Cetamin, considerado um anestésico dissociativo, provoca efeitos alucinógenos, uma intensa sensação de bem-estar e tem também um potencial sedativo quando usado como droga recreativa.