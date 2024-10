Veículo blindado ficou preso em trincheira no Complexo Israel - Reprodução/TV Globo

Publicado 10/10/2024 08:21 | Atualizado 10/10/2024 10:01

Rio - A Polícia Civil realiza uma ação, nesta quinta-feira (10), contra uma facção criminosa que controla o tráfico de drogas no Complexo de Israel, na Zona Norte. A operação Êxodo pretende cumprir 15 mandados de prisão e outros oito de busca e apreensão nas comunidades da Cidade Alta, Parada de Lucas e Vigário Geral. Desde o início da manhã, intensas trocas de tiros assustaram moradores da região e motoristas. Até o momento, um criminoso foi preso.

Entre os alvos da ação, está Malaquias Santa Rosa, o Peixão, líder do Complexo de Israel e do Terceiro Comando Puro (TCP). Durante a manhã, os agentes cumpriram um mandado de prisão contra o traficante Alexsander Félix Barbio, que foi encaminhado para a Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte. A Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) investigou os suspeitos por organização criminosa, tráfico de drogas e roubo. O objetivo da operação é desarticular o grupo criminoso que atua na área.

Além da DRFC, também participam os Departamentos de Polícia Especializada, da Capital, da Baixada e do Interior, a Subsecretaria de Inteligência e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Houve confronto em Parada de Lucas e Vigário Geral, provocando pânico nos motoristas que passavam pela Avenida Brasil e Linha Vermelha. Para impedir a entrada dos agentes, os bandidos atearam fogo em barricadas e cavaram trincheiras, onde um veículo blindado teria ficado preso. Até o momento, não há informações de feridos.



Por conta da operação, uma escola da rede estadual de educação precisou ser fechada. Alunos da rede municipal não foram afetados, porque o Conselho de Classe é realizado nesta quinta-feira e não há aulas. Já os Centros Municipais de Saúde Iraci Lopes e José Breves dos Santos, em Vigário Geral e Cordovil, suspenderam o funcionamento. A Clínica da Família Heitor dos Prazeres, em Brás de Pina, mantém o atendimento à população, mas suspendeu as atividades externas no território.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em 2024, até o momento, os episódios de instabilidade e violência em diversas regiões da cidade ocasionaram 863 registros de fechamento temporário de unidades de saúde.

Complexo de Israel



Segundo investigações, o Complexo de Israel leva esse nome por causa do domínio de Peixão, que é adepto de símbolos de Israel, como a Estrela de Davi. O traficante é conhecido por sua intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana e costuma expulsar moradores de suas áreas de influência simplesmente, bem como determinar a invasão e depredação de centros religiosos. Contra ele, há nove mandados de prisão em aberto, a maioria por tráfico de drogas, homicídio e ocultação de cadáver.

A religiosidade de Peixão é tamanha que ele se auto-intitula como Arão, o profeta de Deus, irmão de Moisés. O nome foi assumido também pela sua quadrilha que se autodenomina "Tropa do Arão". O próprio "Complexo de Israel", seria uma referência à terra prometida. Além disso, o traficante também usa símbolos para marcar seus territórios, que geralmente estão colocados em pontos altos das comunidades. Na Cidade Alta, por exemplo, foi instalada uma Estrela de Davi que pode ser vista a mais de 2,5km de distância.

Nos últimos meses, o Complexo de Israel se tornou palco de constantes conflitos entre facções rivais. A guerra entre os criminosos acontece por conta da disputa de território e tentativas de invasão do Comando Vermelho (CV), principalmente de traficantes do Quitungo, em Brás de Pina, também na Zona Norte.