Operação Expulsão dos Batavos tem como alvo Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campos dos Goytacazes - Divulgação / Polícia Federal

Operação Expulsão dos Batavos tem como alvo Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campos dos GoytacazesDivulgação / Polícia Federal

Publicado 10/10/2024 11:13

Rio - Agentes da Polícia Federal cumprem, nesta quinta-feira (10), em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, cinco mandados de busca e apreensão em residências e nas dependências da Santa Casa de Misericórdia, alvo da Operação Expulsão dos Batavos. A investigação, iniciada em agosto deste ano, aponta irregularidade e superfaturamento na compra de insumos médico-hospitalares, com valores que ultrapassam R$ 3 milhões.

fotogaleria

Segundo a Polícia Federal, a Santa Casa é apontada como responsável por fraudes contratuais, com direcionamento na contratação de fornecedores e aquisição de materiais com preços acima dos praticados no mercado. Grande parte dos materiais comprados sequer chegou a ser entregue à instituição.

A Justiça determinou o afastamento dos gestores da instituição, que estão proibidos de acessar o hospital. Também foi decretada a quebra dos sigilos bancários quebrados e sequestro dos bens dos suspeitos.

Se comprovado envolvimento, os investigados podem responder por peculato, com pena que pode chegar a 12 anos de prisão, além de outros crimes que possam ser revelados no decorrer das investigações.

Operação Expulsão dos Batavos

O nome da operação é uma referência a um evento histórico envolvendo a Santa Casa de Misericórdia de Olinda no Brasil colonial. O hospital sofreu com saques e incêndio criminoso durante a invasão holandesa. Após a expulsão dos batavos, foi totalmente restaurado.

A reportagem tenta contato com a Santa Casa, sem sucesso. O espaço segue aberto para esclarecimentos.