Perseguição durou cerca de 2 kmReprodução

Publicado 10/10/2024 09:07 | Atualizado 10/10/2024 09:09

Rio - Um motociclista, de 19 anos, acabou detido por agentes do Segurança Presente após tentar fugir de uma abordagem, no bairro do Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o jovem realizando manobras arriscadas sem capacete e passando pela calçada, desviando de pedestres, para escapar dos policiais que estavam em duas motos.

A perseguição, de quase 2 km, teve início na Alameda São Boaventura e terminou na Rua São Januário, onde o rapaz foi detido. A ação ocorreu no dia 26 de setembro.

Após ser algemado pela equipe, o motociclista alegou que fugiu porque a moto que pilotava não era sua. Segundo a Secretaria de Governo, ele foi autuado por desobediência.



Os agentes encaminharam o rapaz à 78ª DP (Fonseca) para prestar esclarecimentos. Em sede policial, foi constatado que o jovem não possuía anotações criminais.