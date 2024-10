Capital continuará com tempo chuvoso até segunda-feira, conforme previsão do Alerta Rio - Pedro Ivo / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 10/10/2024 08:50

Rio - O tempo cinza segue predominando na capital nesta quinta-feira (10), acompanhado de temperaturas baixas e possibilidade de chuva fraca a moderada durante todo o dia. A previsão do Alerta Rio é de que a frente fria continue atuando no Rio até segunda-feira (14).

A máxima prevista para esta quinta é de 23°C, com mínima de 16°C, e os ventos variam de moderados a fortes. O órgão explica que o tempo é influenciado pelo transporte de umidade do oceano à cidade, somado às áreas de instabilidade em médios níveis da atmosfera.

O céu continua nublado a encoberto na sexta-feira (11), que tem máxima prevista de 27°C e mínima de 17°C. A previsão aponta para pancadas de chuva a partir do final da noite, e os ventos seguem moderados a fortes.

A chuva forte se estenderá pela madrugada e manhã do sábado (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida. As temperaturas vão variar entre 27°C e 16°C, e os ventos continuarão com a mesma intensidade.

Já no domingo (13), ainda de acordo com o Alerta Rio, o sol deverá ir aparecendo aos poucos, apesar do céu predominantemente nublado. Há possibilidade de chuva fraca e isolada a qualquer momento do dia, e os ventos serão moderados. A máxima prevista é de 26°C, com mínima de 16°C.

A previsão ainda aponta que a terceira semana de outubro vai começar sem chuva e com o sol brilhando mais do que no domingo. A segunda terá ventos fracos a moderados, com máxima de 29°C e mínima de 14°C.