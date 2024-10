Um homem e uma mulher foram atropelamentos na Rua Álvaro Alberto, em Santa Cruz - Reprodução / Redes Sociais

Um homem e uma mulher foram atropelamentos na Rua Álvaro Alberto, em Santa CruzReprodução / Redes Sociais

Publicado 10/10/2024 12:04

Rio - Um homem e uma mulher foram atropelados por um caminhão, na manhã desta quinta-feira (10), em Santa Cruz, na Zona Oeste.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel da região foram acionados para o atropelamento na Rua Álvaro Alberto às 8h57.

As vítimas, não identificadas, foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, com ferimentos moderados. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde do casal.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o acidente ocupa uma faixa da via e o trânsito é lento na região.